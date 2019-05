16 jaar cel voor doodschieten 19-jarige bij vechtpartij Amsterdam

Een 40-jarige man is veroordeeld tot zestien jaar gevangenisstraf voor een dodelijke schietpartij op de Kattenburgerkade in Amsterdam, anderhalf jaar geleden. Een 19-jarige man kwam daarbij om het leven. Twee mensen raakten zwaargewond.

De man van 40 had al langer een conflict met een groep jongens over een scooter. Dat escaleerde in november 2017 en er ontstond een vechtpartij. De man werd daarbij geschopt en geslagen door de groep, terwijl hij op de grond lag.

Toen hij kon wegkruipen, haalde hij een vuurwapen tevoorschijn en schoot gericht op de groep. Ook toen de jongens wegvluchtten, bleef hij schieten. De 19-jarige werd dodelijk getroffen. De rest van de groep wist maar net te ontkomen.

Geen zelfverdediging

De man, Tim S., zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. Hij zou jaren door de groep geteisterd zijn, schrijft NH Nieuws. Volgens de rechter is S. te ver gegaan door te schieten en had hij ook met het wapen kunnen dreigen of in de lucht schieten om de jongens af te schrikken.

"Het feit dat de man voorafgaand aan het schietincident door jongens uit de groep werd mishandeld, rechtvaardigt op geen enkele manier de wijze waarop hij heeft gehandeld; de man koos voor eigenrichting door met het vuurwapen, dat hij al eerder bij zich had gestoken, op de ongewapende jongens te schieten. Dit acht de rechtbank niet proportioneel."

Naast de gevangenisstraf moet de man ook ruim 15.000 euro schadevergoeding betalen aan de slachtoffers en nabestaanden.