Gekte rond Ajax: 'Dit is de attractie van het seizoen'

De journalist is in Amsterdam voor de halve finale die de club morgen tegen Tottenham Hotspur speelt. "In Frankrijk leeft deze wedstrijd natuurlijk niet zo erg als hier, maar voor alle voetbalfans is dit een mooi moment. Als je nostalgisch aangelegd bent doet dit denken aan het Ajax van 1995, of de jaren 70."

Hem viel vandaag op dat er veel meer journalisten bij de persconferentie waren dan normaal. "Ik denk dat Ajax de attractie is van het seizoen. Veel media uit Europa en de rest van de wereld komen hier nu op af." Volgens perswoordvoerder van Ajax Miel Brinkhuis was het "de drukste persconferentie ooit van Ajax", althans, in de Arena.

Met steun publiek finale halen

Khiri volgt Ajax op de voet sinds de club in 2017 in de finale van de Europa League verloor van Manchester United. "Daar was ik toen bij in Zweden. Sindsdien volg ik de reis van de club. Je kunt de vooruitgang zien die geboekt is." Khiri vindt het knap dat dit gelukt is, omdat er sinds die tijd ook veel talent verkocht is. Hij roemt de manier waarop er nieuw talent verzameld is uit andere landen en de eigen opleiding. "Dat verbaasde me wel."

Voor de wedstrijd van morgen heeft de Fransman hoge verwachtingen. "Morgen zal Ajax met de steun van het thuispubliek wel naar de finale gaan, denk ik."