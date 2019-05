Extra toezicht bij omstreden slachthuizen in het noorden

Minister Schouten van Landbouw verscherpt het toezicht bij slachthuizen in het noorden van het land die de laatste tijd in opspraak zijn geraakt. Dierenartsen die daar inspecteren bij middelgrote slachthuizen krijgen ondersteuning, schrijft Schouten aan de Tweede Kamer.

Een collega zal voortaan meekijken, ter plekke of op afstand. Schouten noemt dat het vierogenprincipe, ter controle. "Over het toezicht op voedselveiligheid en dierenwelzijn mag geen enkele twijfel bestaan."

Reden voor de ingreep zijn berichten van RTL over zeker honderd zieke en kreupele dieren die tegen de regels in zijn vervoerd naar de slachthuizen. Omdat dierenartsen van de NVWA niet ingrepen, zou er afgekeurd vlees in de voedselketen terecht zijn gekomen. De voedselwaakhond ontkent dat overigens.

Hoogste baas

Er liep al een onderzoek naar de problemen bij de noordelijke slachthuizen en het toezicht daarop door de NVWA. Schouten heeft de hoogste baas van de NVWA, inspecteur-generaal Van Lint, nu opdracht gegeven de nieuwe manier van werken "onder zijn rechtstreekse aansturing te implementeren".

Ook zal Van Lint gaan praten met alle betrokkenen in de keten, waaronder de slachthuizen en de transporteurs, om het belang van dierenwelzijn en voedselveiligheid nogmaals te benadrukken.