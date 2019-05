UMC Utrecht opnieuw door het stof na onderzoek naar medische misser

Ziekenhuis UMC Utrecht neemt extra maatregelen om te voorkomen dat er fouten worden gemaakt bij het stellen van diagnoses. Aanleiding is een nieuw onderzoek naar een medische misser die het ziekenhuis in 2011 maakte.

In dat jaar werd de diagnose kanker gemist bij een patiënte, Adrienne Cullen. Pas twee jaar later werd de ziekte alsnog bij haar vastgesteld, maar toen waren er al uitzaaiingen. De vrouw overleed in december. Zij had voor haar dood aangedrongen op verder onderzoek naar wat er misging in haar zaak.

Fout op fout

De onderzoekers concluderen dat er "verschillende opeenvolgende menselijke fouten" zijn gemaakt en dat er bij de behandeling van de vrouw meer tekortkomingen waren dan het ziekenhuis tot nu toe wist.

Op aanbeveling van de onderzoekers gaat het ziekenhuis bij alle afdelingen bekijken welke maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat testuitslagen worden gemist. Ook wil het ziekenhuis gaan werken aan betere dossiervorming.

UMC Utrecht gaat vandaag opnieuw door het stof en erkent ook dat Cullen gelijk had dat ze jarenlang aandrong op meer onderzoek naar haar zaak. "We willen hiervoor, hoewel te laat en helaas postuum, onze welgemeende excuses aanbieden", zegt bestuursvoorzitter Margriet Schneider.

Het UMC Utrecht voerde eerder al wel verbeteringen door en stelde een jaarlijkse lezing in, vernoemd naar Cullen, om opening van zaken in de gezondheidszorg te vergroten. Vorig jaar hield Cullen zelf samen met haar behandelaars de eerste lezing.

Rapport openbaar gemaakt

Het onderzoek naar de gemiste diagnose van Cullen is ook openbaar gemaakt. Dat is ongebruikelijk, maar volgens het ziekenhuis is dat toch gedaan vanwege het publieke karakter van de zaak. "Wij menen hiermee recht te doen aan de nalatenschap van mevrouw Cullen. De publicatie van de bevindingen van dit onderzoek, waar zij zo lang voor streed, is gepast en in lijn met haar verwachtingen."

Voor de privacy van de vrouw en haar behandelaars, zijn persoonlijke medische gegevens en andere privacygevoelige informatie weggelakt. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers binnen het UMC die niet bij de behandeling van de vrouw betrokken waren. Het rapport wordt ook naar de inspectie gestuurd, die eventueel zelf nog onderzoek kan instellen.