Man die moeder dodelijk mishandelde in Bunschoten verdacht van moord

Een 36-jarige Amersfoorter die vastzit omdat hij zijn moeder zo ernstig mishandelde dat ze overleed, wordt moord ten laste gelegd. Dat bleek vandaag bij een tussentijdse zitting in de rechtbank. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man de bedoeling had haar te doden.

De mishandeling vond begin dit jaar plaats in het huis van de vrouw in Bunschoten. De zoon gaf haar onder meer harde schoppen en slagen tegen haar hoofd, zegt het OM. Twee weken na de mishandeling overleed de vrouw op 63-jarige leeftijd.

Psychiatrisch verleden

De zoon heeft volgens RTV Utrecht een lang psychiatrisch verleden en onderging verschillende behandelingen. In september werd hij nog verplicht opgenomen in een psychiatrische kliniek in Amersfoort. Hij zou daar zeven maanden blijven, maar werd in november al ontslagen omdat hij klaar zou zijn voor terugkeer in de maatschappij.

De advocaat van de man plaatste daar vandaag grote vraagtekens bij. Volgens haar was de man daar mogelijk nog niet klaar voor. Ze wil daarom dat onderzocht wordt hoe het besluit tot stand is gekomen om man uit de kliniek te ontslaan. De rechtbank stemde daar mee in.

Ook besloot de rechtbank vandaag dat er een zogeheten milieuonderzoek komt, waarin gesproken wordt met mensen uit de omgeving van de verdachte. Daarnaast lopen er nog andere psychische onderzoeken bij een psychiater en psycholoog. Op 10 juli buigt de rechter zich opnieuw over de zaak.