Ook hoge boete voor Porsche in dieselschandaal

Ook Volkswagendochter Porsche is veroordeeld tot het betalen van een hoge boete in het dieselschandaal. De fabrikant van sportauto's en luxe wagens moet in Duitsland een boete betalen van ruim een half miljard euro. Porsche accepteert het vonnis en gaat niet in beroep, deelt het Openbaar Ministerie in Stuttgart mee.

Aan onder meer Volkswagen en Fiat Chrysler werden in het dieselschandaal ook al hoge boetes opgelegd.

Gesjoemel

Porsche krijgt de boete wegens het manipuleren van dieselmotoren met speciale software om testresultaten te beïnvloeden. Dat gebeurde in 2009 bij de productie van de Macan S diesel, die was uitgerust met motoren van Audi. In werkelijkheid stootten de dieselmotoren van Porsche meer stikstofdioxiden uit dan was toegestaan.

De boete is opgebouwd uit 531 miljoen euro voor onterecht behaald voordeel en 4 miljoen voor falend toezicht. Daarvan worden de kosten afgetrokken die Porsche gemaakt heeft om het probleem op te lossen. Vorig jaar riep Porsche 60.000 auto's terug voor het doen van aanpassingen.

Sinds begin dit jaar maakt Porsche geen dieselauto's meer. In Nederland werden die al nauwelijks verkocht, maar in Duitsland wel.