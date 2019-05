Misbruik Castrum Peregrini: 'Als 14-jarige kan je niet tegen twee mannen ingaan'

Cyril kreeg een kettinkje met de datum op een zilveren medaillon gedrukt. "Hij bestond uit twee delen die in elkaar pasten. Die andere had mijn oudere vriend Gulliford, en dat kettinkje moest ik van hem dragen." Door de ketting wist iedereen binnen Castrum Peregrini dat hij erbij hoorde. De jaren erna ging hij zo'n drie keer per maand op bezoek bij Gulliford, die leraar was op een school in Werkhoven.

Hij wilde niet gaan, legt hij uit, maar dacht: "Als mijn vader dit wil, moet ik dit maar doen". "Ik vond het verschrikkelijk, maar kon het overleven door uit te schakelen. Ik merkte ook dat ik van wijn wat doezeliger werd."

Na een paar jaar raakte Gulliford geïnteresseerd in een jongere jongen. Cyril werd daardoor 'vogelvrij'. Anderen binnen Castrum Peregrini konden hem vanaf dat moment ook gebruiken. "Toen werd ik zelfs door Frommel uitgenodigd in zijn bed. Dat was een hele eer - ik was 19 als ik het me goed herinner."

Geheimhouding

Het ergste aan alles was voor hem de geheimhouding voor de buitenwereld. "Ik schaamde me verschrikkelijk dat ik misbruikt was, en was doodsbang dat anderen erachter zouden komen. Daardoor leidde ik een gespleten bestaan. Ik had een keurige façade aan de buitenkant en dat gaf enorme stress. Net zoals in de oorlog mensen die in het verzet zaten, en continu bang waren voor ontdekking."

Toen hij 21 was, werd Cyril smoorverliefd op een meisje. Uiteindelijk vertelde hij haar alles. Zij hielp hem afstand nemen door hem te laten kiezen tussen hen of haar. Ze gingen trouwen, maar tot kort voor het huwelijk werd er op hem ingepraat; hij was een verrader. Ook zijn ouders waren niet blij dat hij brak met de traditie.

Gevolgen

Met zijn ouders heeft hij altijd contact gehouden. Sinds zijn breuk met Castrum Peregrini heeft hij nog vaak geprobeerd om er met hen over te praten, maar dat lukt niet. "Mijn vader zegt dan: 'ben je er nog niet overheen? Zo erg was het toch niet?' En: 'er zaten toch ook veel goede kanten aan?' Mijn moeder wil dat ik haar overal de schuld maar van geef, al heeft ze ook lang geroepen dat ze er niets van af wist." Inmiddels zijn ze beiden op leeftijd. Cyril verwacht niet dat ze nog tot andere inzichten komen.

Zelf kan hij het er inmiddels makkelijker over hebben zonder heel emotioneel te worden. Door de betrokkenheid van zijn vader bij het misbruik ziet hij wat hem is overkomen nu als incest. Dat helpt hem, want nu kan hij hier bij gespecialiseerde hulporganisaties anoniem over praten. "Ik heb dat nu pas, tientallen jaren na de feitelijke gebeurtenissen, kunnen ervaren. De last van de schaamte wordt daar van je afgenomen."

Niet 'nee' kunnen zeggen

Wat er gebeurd is heeft veel littekens nagelaten. Hij heeft zichzelf altijd verweten dat hij geen 'nee' gezegd heeft. Maar nu weet hij beter. "Als je als 14-jarige naar Rome gaat en twee mannen willen seks met je, en je ouders vinden dat een goed plan, dan kan je daar niet tegenin gaan."

"Ik heb nu geleerd dat die hele lange tijd die er tussen Castrum Peregrini en openbaarmaking zit óók normaal is. Helaas wordt daar in juridische zin geen rekening mee gehouden, en zijn alle strafbare feiten verjaard."

De naam van het anonieme slachtoffer is bij de redactie bekend.