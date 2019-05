Tbs-behandeling van kindermisbruiker met twee jaar verlengd

De tbs van de 54-jarige Frank R. uit Cuijk - die tientallen meisjes misbruikte - is met twee jaar verlengd. Dat heeft de rechtbank in Groningen bepaald.

R. werd in 2014 veroordeeld tot zes jaar cel en tbs met dwangverpleging. De dwangbehandeling is inmiddels begonnen. R. verblijft in de Oostvaarderskliniek in Almere.

Volgens medewerkers van de kliniek is hij manipulatief en soms agressief. Ook zou hij geen inlevingsvermogen hebben. De kans op herhaling wordt daarom groot geacht, schrijft RTV Noord.

Honderden meisjes

R. is veroordeeld voor twintig zedenmisdrijven waaronder verkrachting en ontucht met minderjarigen. Hij kwam op internet in contact met honderden minderjarige meisjes door zich voor te doen als een jongen van 18 jaar. Ook zette hij de meisjes ertoe aan voor de webcam seksuele handelingen met zichzelf te verrichten.