Syriëganger Aïcha zegt huur in Maastricht op

Syriëganger Aïcha wil niet langer in de Maastrichtse wijk Amby wonen. Woningcorporatie Maasvallei zegt dat ze de huur heeft opgezegd. Ze wil het huis niet meer, omdat ze zich daar onveilig voelt.

Nadat bekend was geworden dat de uit Syrië teruggekeerde vrouw een woning in Amby toegewezen had gekregen, kwamen buurtbewoners in verzet. Ze waren boos dat ze niet over haar komst waren ingelicht. Er werd een petitie gestart, om de wijk "veilig te houden".

Vanwege de commotie werd de woning voorlopig bewaakt. Donderdag is er een bewonersbijeenkomst waar ook de gemeente bij aanwezig zal zijn. Die gaat door, ook nu Aïcha de huur heeft opgezegd.

De gemeente zegt het "heel vervelend" te vinden als inwoners bang voor elkaar zijn. "Er zal een nieuwe oplossing moeten komen en daar gaan betrokken partijen over in gesprek."

Niet vervolgd

Aïcha vertrok in 2014 naar Syrië om met een Nederlandse jihadstrijder te trouwen. Na een paar maanden wilde ze terug naar Nederland.

In oktober 2014 lukte het haar moeder om haar uit Syrië mee te nemen. In mei 2015 besloot het OM om haar niet te vervolgen.

Aïcha kreeg de woning in Amby, omdat ze op grond van een zorgindicatie moest verhuizen. Maasvallei gaat nu op zoek naar een andere oplossing.