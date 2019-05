Oosterscheldekreeft flink duurder door koude weer

Kreeftenvissers kunnen bij lange na niet aan de vraag voldoen naar Oosterscheldekreeft. Het seizoen werd al in maart geopend, maar het is nog te koud en dus is er weinig aanbod.

Oosterscheldekreeften zijn heel gevoelig voor lage temperaturen. Door de aanhoudende kou eten de schaaldieren minder en zijn ze nog niet geschikt voor consumptie. Vorige week werd er meer dan 40 euro per kilo op de veiling in Colijnsplaat betaald. Vorig jaar lag de prijs nog rond 15 euro per kilo.

"We hebben weinig gevangen en de helft daarvan moet ook nog eens terug. In die kreeften zit nog zaad, zijn te klein of zijn aan het verschalen", zegt een visser tegen Omroep Zeeland.

Seizoen nog niet kapot

Toch is het seizoen nog niet verpest volgens veilingmeester Erik de Jong. "Het weer kan natuurlijk zomaar omslaan en dat komt de vangsten ten goede. Maar de aanvoer is op dit moment echt onder de maat."

Het vangstseizoen van de Oosterscheldekreeft is strikt gelimiteerd en loopt van begin april tot half juli. Kreeften worden alleen meegenomen als ze groter zijn dan 24 centimeter.