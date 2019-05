Schilderij Vermeer na dood overgeschilderd, verflaag gaat eraf

Een schilderij van Johannes Vermeer dat in een museum in de Duitse stad Dresden hangt, blijkt overgeschilderd te zijn. Röntgenonderzoek heeft aangetoond dat na de dood van de Delftse kunstschilder een nieuwe laag verf op een deel van het doek is aangebracht.

Het gaat om het schilderij Brieflezend meisje bij het venster. Dat is waarschijnlijk rond het jaar 1657 voltooid.

Door de nieuwe verflaag was de afbeelding van liefdesgod Cupido van het doek verdwenen. Het museum heeft de nieuwe laag al voor een deel weggehaald, waardoor Cupido weer zichtbaar is. Het doek wordt de komende tijd verder gerestaureerd.

Niet zelf gedaan

Dat Cupido was weggeschilderd, was al bekend na eerder onderzoek. Maar nu is uit onder meer laboratoriumtesten gebleken dat Vermeer Cupido niet zelf heeft weggehaald.

Vanaf morgen is het doek te bekijken in museum Staatliche Kunstsammlungen in Dresden.