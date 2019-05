Dode man en vrouw gevonden op Brunsummerheide, vermoedelijk neergestoken

Op de Brunssummerheide zijn de lichamen van een man en een vrouw gevonden. De politie heeft de omgeving afgezet voor onderzoek. Vermoedelijk zijn de slachtoffers gedood bij een steekincident.

De twee zijn gevonden op de Kamperheideweg in Heerlen. De politie kreeg net voor 12.00 uur een melding van een wandelaar over de dode vrouw. Een half uur later kwam er een melding binnen dat even verderop ook een dode man lag.

De identiteit van de twee is niet bekend. De politie onderzoekt of de slachtoffers elkaar kenden. Er is geen verdachte aangehouden. Er liepen twee honden bij de lichamen, mogelijk zijn ze van de slachtoffers.

De politiehelikopter is ingezet voor het maken van luchtfoto's.