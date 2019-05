VVD-Eerste Kamerfractie bijeen vanwege uit de fractie zetten Duthler

De Eerste Kamerfractie van de VVD praat vanmiddag over het besluit van fractievoorzitter Jorritsma om Anne-Wil Duthler uit de fractie te zetten. Jorritsma nam dat besluit anderhalve week geleden nadat Duthler een kort geding had verloren tegen het blad Quote.

Duthler vond dat Quote te ver was gegaan in een artikel over mogelijke belangenverstrengeling en een geldeiser die beslag had gelegd op een bedrijf van haar. De kortgedingrechter oordeelde dat er voldoende feiten waren om het verhaal van Quote te onderbouwen. Daarna maakte Jorritsma bekend dat Duthler uit de fractie werd gezet. Volgens Jorritsma versterkte de rechterlijke uitspraak het beeld dat er sprake was belangenverstrengeling.

Onafhankelijk Eerste Kamerlid

Naar verluidt zijn niet alle VVD-Eerste Kamerleden tevreden over de gang van zaken. Het AD citeert enige, niet bij naam genoemde, VVD-senatoren, die vraagtekens zetten bij het optreden van Jorritsma.

Ook Duthler zelf is er niet over te spreken dat ze de VVD-fractie moet verlaten. Ze gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter en blijft nog een paar weken onafhankelijk lid van de Eerste Kamer. Eind deze maand kiezen Provinciale Staten een nieuwe Eerste Kamer en daar zou Duthler toch al niet in terugkeren, net als veel VVD'ers overigens.

Jorritsma zal de rest van de fractie vanmiddag tekst en uitleg geven. Ze heeft hen wel telefonisch op de hoogte gesteld van haar besluit, maar er is nog geen vergadering aan gewijd. Dat gaat dus vanmiddag gebeuren. De Eerste Kamer is nog met reces.

Jorritsma benadrukt dat het na de rechterlijke uitspraak noodzakelijk was om snel op te treden en dat het niet mogelijk was op korte termijn een fractievergadering te houden. "Vandaar dat we hier als fractie vandaag, nu bijna iedereen terug is van vakantie, in informele setting op terugblikken."