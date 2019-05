Politie rukt uit voor spelende kinderen met nepwapens

De politie is gisteravond uitgerukt in het Zeeuwse Sint-Annaland na een melding van een verdachte situatie. Het bleek te gaan om een groepje kinderen met speelgoedwapens.

Rond 19.15 kwam een melding binnen van een bezorgde bewoner. "Die zag op straat een groep mannen in camouflagekleding met wapens", zegt een woordvoerder van de politie.

De agenten rukten met loeiende sirenes uit en droegen kogelwerende vesten, schrijft Omroep Zeeland. Al snel kregen de agenten door dat er geen dreigende situatie was, maar dat het om spelende kinderen ging.

Zekere voor het onzekere

Volgens de woordvoerder is het een goede zaak dat de melder de politie gebeld heeft. "Ik kan me voorstellen dat zoiets er van een afstandje bedreigend uitziet en in zo'n situatie is het altijd goed om dat de melden. We nemen liever het zekere voor het onzekere."

De agenten hebben de kinderen gemaand om niet meer aan de openbare weg met camouflagekleding aan met speelgoedwapens te spelen.