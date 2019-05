Geen overlevenden bij ongeluk met privévliegtuig in Mexico

Bij een ongeluk met een privévliegtuig in Mexico zijn alle dertien inzittenden omgekomen. Het toestel met drie bemanningsleden en tien passagiers was opgestegen in de Amerikaanse gokstad Las Vegas.

De wrakstukken werden gevonden in een bergachtig gebied in het noorden van Mexico. De lokale autoriteiten melden dat er geen overlevenden zijn gevonden.

Volgens Mexicaanse media waren de passagiers afgelopen weekend in Las Vegas naar een bokswedstrijd geweest tussen de Mexicaan Saul 'Canelo' Alvarez en de Amerikaanse Daniel Jacobs.

Slecht weer

De slachtoffers zijn tussen de 19 en 57 jaar oud. Onder de inzittenden zouden een Mexicaanse zakenman, zijn vrouw en hun drie kinderen zijn.

Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekendgemaakt. De luchtverkeersleiding zou het contact met de piloot hebben verloren toen de piloot vanwege slecht weer lager wilde gaan vliegen. Of het weer een factor was, wordt onderzocht.