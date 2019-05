Trump eert golfer Tiger Woods met hoge onderscheiding

President Trump heeft golfer Tiger Woods de Medal of Freedom uitgereikt. Die presidentiële onderscheiding is de hoogste eremedaille die een burger kan krijgen.

De Amerikaanse president noemde Woods voor de uitreiking in de tuin van het Witte Huis "een echte legende en een uitzonderlijke atleet die de golfsport heeft veranderd".

Comeback

De 43-jarige Tiger Woods won vorige maand voor het eerst in elf jaar weer een major. Na het winnen van de US Open in 2008 raakte zijn loopbaan in verval vanwege slepende blessures en buitenechtelijke affaires. Zijn carrière leek voorbij. Pas eind 2017 keerde hij volledig terug op de golfbaan. In totaal heeft Woods vijftien keer een major op zijn naam geschreven.

Woods gaf na afloop van de ceremonie een emotionele toespraak waarin hij zijn ouders bedankte voor de steun die hij van ze kreeg. "Jullie hebben mijn hoogtepunten en mijn dieptepunten gezien. Ik zou hier nooit hebben gestaan zonder jullie hulp."

Opgetrokken wenkbrauwen

De beslissing van Trump om Woods de onderscheiding te geven, leidt hier en daar tot opgetrokken wenkbrauwen. Woods is al jaren een zakenpartner van The Trump Organization.

Zo kunnen golfers die Trumps golfterrein in Florida bezoeken, overnachten in de Tiger Woods Villa. In Dubai heeft The Trump Organization een golfbaan van 18 holes die is ontworpen door Woods.

Een groepering die het ethische gedrag van politici in Washington in de gaten houdt, zegt dat je je kunt afvragen of Trump echt gelooft dat Woods deze onderscheiding verdient, of dat het goed is voor de business.

Onderscheidingen voor vrienden

Ook hoogleraar politicologie, Christopher Devine, aan de universiteit van Dayton zet vraagtekens bij de motieven om Woods te eren. Desondanks vindt hij het terecht dat Woods de Medal of Freedom heeft gekregen. "Als president Obama of Hillary Clinton hem de onderscheiding had gegeven, zou niemand dat raar hebben gevonden."

Bovendien wijst hij erop dat ook Obama mensen die hem steunden heeft onderscheiden. Zo kreeg Bruce Springsteen, die heeft opgetreden bij verkiezingsbijeenkomsten van Obama een Medal of Freedom. En ook vice-president Joe Biden kreeg er een van Obama.