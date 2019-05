Boodschappen voor asielzoekers langs busroute Ter Apel: 'Alleen vertrek'

Activisten hebben gisteren boodschappen aan asielzoekers opgehangen bij bushaltes in de omgeving van het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Op de borden staan bestemmingen als Tripoli en Bagdad vermeld met begeleidende teksten als "hand in hand terug naar eigen land" en "alleen vertrek".

De borden zijn geplaatst op de route van bus 73 die langs het azc rijdt. De extreemrechtse organisatie Voorpost zette foto's van de actie online.

Onderzoek

De politie laat aan RTV Noord weten dat een onderzoek wordt ingesteld naar wie de borden heeft opgehangen. "Daarbij gaan we onder meer camerabeelden bekijken." De borden zijn inmiddels weggehaald. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft ongeveer tien borden weggehaald. Ook in buurgemeente Emmen zijn borden verwijderd.

Een woordvoerder van vervoersbedrijf Qbuzz noemt de actie "weerzinwekkend". "We worden door de burgemeester en de politie op de hoogte gehouden van de voortgang, maar zijn inhoudelijk niet betrokken. De borden zijn absoluut niet van ons, we distantiëren ons er volledig van."