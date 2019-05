SP wil referendum over grenzen aan interne markt EU

SP-leider Lilian Marijnissen wil dat de burgers van de EU zich in een referendum kunnen uitspreken over grenzen aan de Europese integratie. In een lezing ter gelegenheid van de Europese verkiezingen stelde ze een nieuw Europees verdrag voor: een vrijheidsverdrag.

"In dit verdrag kunnen we regelen dat de Europese samenwerking ├ęcht vrij wordt, waarmee landen de mogelijkheid krijgen op onderdelen niet of niet meer mee te doen met de interne markt."

Volgens Marijnissen is het niet haar bedoeling de samenwerking binnen de EU op te blazen. Wel erkent het verdrag dat landen niet hetzelfde zijn. De SP wil het vrijheidsverdrag in een referendum voorleggen aan de Europese bevolking.

'Brusselse bazigheid'

In Amsterdam betoogde Marijnissen dat veel mensen de "Brusselse bazigheid" meer dan zat zijn. "Ze begrijpen niet waarom altijd en overal - van Nederland tot Letland - steeds meer dezelfde regels moeten gelden, ook als die tegen lokale of nationale democratische keuzes ingaan."

Mensen zien heus wel de waarde van Europese samenwerking, maar die is veel te ver doorgeschoten, vindt Marijnissen. De Europese eenwording, inclusief de invoering van de euro, is volgens haar vooral voordelig geweest voor het grootkapitaal. Werknemers merken nauwelijks iets van de economische groei en hun loon is amper gestegen, zegt de SP-voorvrouw.

Doorgedraaide volksverhuizingen

Ook het vrije verkeer van personen is geen vooruitgang volgens de SP-leider. Polen werken hier met onzekere contracten voor een minimumloon, terwijl hun plek op de Poolse arbeidsmarkt wordt ingenomen door Oekraïners. "Deze doorgedraaide volksverhuizingen moeten stoppen", zei Marijnissen. Landen moeten het verkeer van werknemers weer kunnen reguleren via werkvergunningen.

Europees samenwerken moet vooral gebeuren om de echte grensoverschrijdende problemen aan te pakken. Dat zijn wat de SP betreft belastingontduiking, migratie en klimaatverandering. "Maar laten we ruimte houden voor de verschillen en deze juist vieren."

"Wat is er mis mee als, onder voorwaarden, landen zouden kunnen kiezen om aan een deel van de interne markt niet langer mee te doen?", vroeg Marijnissen zich af. "Om het beschadigde vertrouwen en groeiende wantrouwen van veel mensen serieus te nemen is meer democratie nodig. Geen 'Europese democratie', maar echte democratie."