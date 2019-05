Stadion Feijenoord verhaalt schade in De Kuip op Ajax

Ajax moet opdraaien voor de schade die supporters van de Amsterdamse club zondag hebben aangericht tijdens de bekerfinale in stadion De Kuip in Rotterdam. Stadion Feijenoord heeft aangekondigd de kosten te zullen verhalen op Ajax, meldt RTV Rijnmond.

Supporters plakten in en rondom het stadion van Feyenoord stickers van Ajax. Ook werd vuurwerk gegooid, waardoor de wedstrijd korte tijd werd stilgelegd. Hoeveel schade er is aangericht, is niet duidelijk. Dat wordt nog geïnventariseerd.

Ajax won de bekerfinale gisteren met 4-0 van Willem II.

Niet de eerste keer

In 2014 speelde Ajax ook een bekerfinale in De Kuip, toen tegen PEC Zwolle. Bij deze wedstrijd werden er vernielingen aangericht in het stadion van Feyenoord. Vandalen trokken kranen van de muren, trapten deuken in wanden en staken vuurwerk af. Ook werden toen talloze stickers geplakt in het stadion.

De KNVB bestrafte de club uit Ajax toen door 70.000 euro in te houden op het bedrag dat de club kreeg voor het bereiken van de finale.