Nederlander gedood bij schietincident in Paramaribo

Bij een schietincident in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is gisteravond een Nederlander om het leven gekomen. De politie zegt dat het gaat om de 49-jarige Dennis Rudy Groenfeld. De 18-jarige Surinaamse Cadisha Prika, die bij hem was, werd ook doodgeschoten.

Hoewel de politie daar niets over zegt, heeft het incident alle kenmerken van een liquidatie: de twee slachtoffers zaten in de laadbak van een pick-uptruck toen ze van dichtbij werden neergeschoten door een man. Het gebeurde op het parkeerterrein van een tankstation in het uitgaanscentrum van de stad. Die parkeerplaats is een bekende hangplek.

De dader ging er meteen na zijn daad in een auto vandoor ging. Kort daarna werd even verderop in de wijk Morgenstond een uitgebrande auto gevonden. De politie vermoedt dat het de wagen van de dader is, die in brand is gestoken om sporen te wissen.

Een politiebron zegt tegen de NOS nog geen mededelingen te kunnen doen over de toedracht van het incident. Het onderzoek is in volle gang. Er wordt niet alleen gezocht naar de dader; ook de achtergrond van de slachtoffers wordt nader bekeken.

Gedoogbeleid

Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Oud-politieman en parlementslid voor de oppositiepartij VHP Krishna Mathoera had vrijdag op nieuwssite Starnieuws harde kritiek op de regering-Bouterse vanwege de toenemende drugscriminaliteit.

Vorige week werd niet ver van het vliegveld Johan Adolf Pengel bij Paramaribo een uitgebrand wrak van een Braziliaans eenmotorig vliegtuigje gevonden. Volgens de politie gaat het hoogstwaarschijnlijk om een cocaïnetoestel, dat illegaal door het Surinaamse luchtruim had gevlogen.

De piloot werd niet ver van het toestel dood gevonden, maar er bestaan sterke twijfels of hij door de crash is omgekomen. In januari werd in de haven van Paramaribo een recordhoeveelheid drugs onderschept. Een betrokken rijsthandelaar werd kort na de onderschepping geliquideerd.

Vorig jaar is er een cocaïnetoestel dat uit Brazilië kwam, onderschept. Ook werd een drugsduikboot gevonden. Volgens parlementariër Mathoera voert de regering-Bouterse een "gedoogbeleid" bij de aanpak van drugscriminaliteit, waardoor die toeneemt en verhardt.