Catalaanse leider Puigdemont mag toch meedoen met Europese verkiezingen

De Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont mag toch meedoen aan de Europese verkiezingen later deze maand. De Spaanse kiesraad oordeelde vorige week nog dat hij en twee andere separatisten zich niet kandidaat mochten stellen bij de verkiezingen, maar daartegen gingen ze in beroep.

Verschillende rechtbanken in Madrid gaan mee in de argumentatie van de separatisten dat hun democratische rechten worden geschonden. Gisteren stelde het Spaanse hooggerechtshof al dat ze wel mogen meedoen, maar liet het definitieve oordeel over aan een lagere rechter, die dus tot dezelfde conclusie komt. Puigdemont en een andere leider zijn uitgeweken naar België, een derde naar Schotland.

Ze vluchtten uit Spanje om te voorkomen dat ze zouden worden opgepakt na het mislukte referendum over onafhankelijkheid in Catalonië in 2017. De regering in Madrid beschouwt die volksraadpleging als illegaal.

Onschendbaarheid

Hoewel de drie nu dus kunnen meedoen aan de verkiezingen, lijkt de kans dat ze hun eventuele zetel in het Europarlement kunnen innemen klein. Daarvoor zouden ze in persoon naar Spanje moeten, en daar wacht hen arrestatie. Meer dan tien andere separatistenleiders, die na het referendum in Spanje bleven, staan nu terecht voor het hooggerechtshof.

Puigdemont heeft evenwel gezegd dat hij als lid van het parlement onschendbaarheid geniet in de hele Europese Unie, dus ook in Spanje, en dat hij na zijn verkiezing terugkeert naar Catalonië. Hij wil optreden als lijsttrekker van de Catalaanse partij Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië).