Hoe de gebarentolken de show stalen op Bevrijdingspop

Het wordt ingewikkelder als de band liedjes speelt die niet op de setlist staan, die ze meestal een tijd van tevoren krijgt. "Ze bleken gisteren drie liedjes te spelen die ik niet kende, dus die heb ik in alle haast voor het optreden nog snel even geluisterd en in mijn hoofd vertaald."

Omdat ze backstage stond, weet Krooshof niet uit eerste hand of het publiek razend enthousiast was, maar achter het podium kreeg ze in ieder geval bijval. "Tijdens het eerste nummer stonden zelfs de bandleden van FLC die niet aan het spelen waren, mee te doen in mijn hokje."

Yvonne Bijman van Bevrijdingspop laat weten dat ze het volgend jaar weer zo gaan doen. "We hebben zoveel leuke reacties gehad, we kunnen niet anders."