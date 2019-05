KNVB: geen bewijs voor gokken bij Odin '59

Voetbalbond KNVB heeft geen bewijs kunnen vinden dat de voetballers van amateurclub Odin'59 rond de bekerwedstrijden tegen FC Lisse (1-0 winst) en FC Emmen (3-1 winst) hebben gegokt op hun eigen wedstrijden.

Rond die wedstrijden, in december vorig jaar, kwamen er berichten naar buiten dat spelers van Odin '59 geld zouden hebben ingezet op winst voor hun ploeg. Dit is zowel in het amateurvoetbal als in het betaalde voetbal verboden.

De integriteitseenheid van de KNVB startte vervolgens een onderzoek naar aanleiding van een reportage in Nieuwsuur, waarin te zien was dat de spelers na afloop van de wedstrijd tegen FC Emmen juichen, het vervolgens een tijd stil is, er daarna opnieuw gejuich klinkt en er bedragen worden genoemd.