Zeker 55 doden bij ontploffing tankwagen in Niger

Zeker 55 mensen zijn in het zuidwesten van Niger om het leven gekomen, nadat een olietruck was ontploft in de buurt van het vliegveld van hoofdstad Niamey. Daarbij zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken ook 36 gewonden gevallen. Sommigen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

De autoriteiten denken dat de olietruck kantelde na een ongeluk dicht bij een benzinestation. Ooggetuigen zeggen tegen het Franse persbureau AFP dat omstanders, onder wie motorrijders, daarna benzine uit de wagen probeerden te stelen.

Een paar minuten later volgde een explosie. "Opeens zag ik een klein vuurtje, hoorde ik een harde knal en vloog alles in brand", zegt een ooggetuige.

Ernstige brandwonden

President Mahamadou Issoufou noemde het een "nationale tragedie". Hij heeft het ziekenhuis bezocht waar tientallen gewonden liggen, onder wie mensen met ernstige brandwonden. Omliggende huizen zijn door het vuur beschadigd.