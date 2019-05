De bevalling van Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, is begonnen. Dat heeft Buckingham Palace bevestigd.

Het kind wordt de eerste voor het paar en zevende in de lijn van troonopvolging.

Vorig jaar traden prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle in het huwelijk. Zo'n vijf maanden later werd bekendgemaakt dat de hertogin van Sussex, Meghans nieuwe titel, zwanger was.