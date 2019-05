Podcast De Dag: de erfenis van Apartheid bij jong Zuid-Afrika

De Born Free Generation, de jonge Zuid-Afrikanen die na de afschaffing van de Apartheid zijn geboren, fascineert correspondent Elles van Gelder. "Ze zijn een soort reageerbuisgeneratie, iedereen let op ze." In podcast De Dag vertelt ze wat er terecht is gekomen van Mandela's belofte van gelijkheid.

Ze blijken slechts gedeeltelijk tevreden over hun positie, het land en de toekomst. Wit en zwart leven nog veelal gescheiden, zwarte Zuid-Afrikanen hebben moeite op te klimmen in het onderwijs en jonge Zuid-Afrikanen lijken massaal weg te blijven bij de verkiezingen van komende woensdag. "Er zijn stappen genomen, maar het gaat niet snel genoeg."