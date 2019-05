Eigenaar laat Zeeuws monument al 25 jaar verkrotten, gemeente geeft het op

Het begint langzamerhand op een spookhuis te lijken: voormalig klooster het Hoompje in Sluis, Zeeland. De eigenaar laat het rijksmonument al meer dan 25 jaar verkrotten, tot grote frustratie van de gemeente.

Projectontwikkelaar Ronnie van de Putte kocht het pand in 1992. Het was de bedoeling dat hij er appartementen zou bouwen, maar heeft dat nooit gedaan. Inmiddels is het rijksmonument een bouwval.

"Uiteindelijk kunnen we als college niks anders doen dan er een punt achter zetten", zegt wethouder Peter Ploegaert tegen Omroep Zeeland. "We beseffen nu dat we het Hoompje niet meer kunnen redden. We hebben te lang stilgezeten."

Dwangsom

Volgens de gemeente heeft de eigenaar hen op een slimme manier aan het lijntje gehouden. "Hij gaf ons steeds weer een sprankje hoop dat het goed zou komen."

In 2016 legde de gemeente Van de Putte nog een dwangsom op van 150.000 euro. Die trok ze weer in toen hij beloofde het pand te restaureren. "Het leek alsof hij toen echt serieuze plannen aan het maken was, maar dat bleek weer niet het geval."

De gemeente heeft nu besloten haar handen van het monument af te trekken. "We hebben er geen vertrouwen meer in dat het goedkomt", zegt Ploegaert.