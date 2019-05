Mega-onderzoek naar biodiversiteit: miljoen soorten met uitsterven bedreigd

Het Wereld Natuur Fonds noemt het rapport verontrustend. "Dit is een ongekende wake-upcall van wetenschappers: we verliezen natuur op een schaal en met een snelheid die we niet eerder hebben meegemaakt. Er worden meer plant- en diersoorten met uitsterven bedreigd dan ooit in de menselijke geschiedenis", zegt directeur Schuijt.

De organisatie roept op om snel tot een wereldwijd akkoord te komen over biodiversiteit, vergelijkbaar met het Klimaatakkoord van Parijs. In Nederland werd in december een deltaplan voor het herstel van biodiversiteit gepresenteerd. Daarbij moeten boeren een grote rol gaan spelen.