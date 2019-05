Duncan Laurence op weg naar songfestival: 'Zoveel zin om er te staan'

Duncan Laurence is met zijn team onderweg naar Israël. Deze week beginnen daar de repetities voor het Eurovisie Songfestival, dat volgende week wordt gehouden in Tel Aviv.

De afgelopen dagen was het onrustig in Israël en de Gazastrook, met aanvallen over en weer. "Ik weet dat het speelt", zei Laurence daarover op Schiphol. "Maar ik ga erheen als muzikant."

Hij vertelt dat hij gespannen is over het songfestival, op een gezonde manier. "Ik heb niet lekker kunnen slapen, want ik zoveel zin om er te staan. Ik was om half zes al wakker al vanochtend."

Ondanks het slaapgebrek stond hij de verzamelde pers vanmorgen te woord: