Politieacademie past fitheidstest aan na klachten aspirant-agenten

De Politieacademie past een fitheidstest voor beginnende agenten aan op vier punten. Aspirant-agenten en politievakbonden NPB en ACP hadden geklaagd dat de test onvoldoende rekening hield met persoonlijke omstandigheden en niet overal op dezelfde manier werd afgenomen.

De zogeheten Professioneel Fit-test (PF) bestaat uit 500 meter roeien, squats, push-ups, pull-ups, sit-ups, burpee's en 1600 meter hardlopen. Wie herhaaldelijk zakt voor de test, moet zijn opleiding afbreken. Na aanbevelingen van de Vrije Universiteit voert de Politieacademie vier wijzigingen door.

Zo wordt bij het roeien voortaan niet alleen rekening gehouden met leeftijd en geslacht, maar ook met gewicht. Bij de hardlooptoets mogen studenten kiezen of zij dat op een loopband willen doen of buiten, waarbij rekening wordt gehouden met weersomstandigheden en ondergrond. Ook wordt de uitvoering van sit-ups gestandaardiseerd en zullen er meer hulpmiddelen worden ingezet die moeten helpen bij een zo objectief mogelijke beoordeling.

Politievakbond NPB is verheugd over de aanpassingen. "Het werd steeds duidelijker dat de zorgvuldigheid van de aanpak en opzet van een aantal onderdelen van ProFit te wensen overliet", zegt bestuurder Leen Spoor. "Met deze aanpassingen komt daar flink wat verbetering in."

De NPB voert rechtszaken voor een aantal studenten die naar eigen zeggen zijn gedupeerd door de oude test. Daarmee gaat de vakbond door.