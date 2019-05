Rustige nacht in Israël en Gaza, Hamas spreekt van staakt-het-vuren

Na een weekend vol aanvallen over en weer is het vannacht relatief rustig gebleven in Israël en de Gaza-strook. In de tweede helft van de nacht ging er geen luchtalarm af in Israël en werden er geen militaire aanvallen in Gaza gemeld.

Palestijnse bronnen melden dat er vanaf 04.30 uur plaatselijke tijd een wapenstilstand geldt. Het Israëlische leger heeft dat nog niet bevestigd. Hamas-leider Haniyeh zei gisteravond dat hij bereid was tot een staakt-het-vuren als Israël zich daar ook aan zou houden.

Het afgelopen weekend was de gewelddadigste periode in vijf jaar in de regio. Volgens het Israëlische leger vuurde Hamas zo'n 600 raketten af op het zuiden van Israël. Daarop werden in Gaza ruim 300 doelwitten van Hamas aangevallen, zoals tunnels, wapenopslagen en raketfabrieken.

In Israël vielen vier doden en raakten meer dan 100 mensen gewond, aan Palestijnse zijde kwamen 27 mensen om en vielen ongeveer 150 gewonden.

Eurovisiesongfestival

Correspondent Ankie Rechess noemt het "een waanzinnig weekend". "Bij het vorige conflict in 2014 waren er in 51 dagen alles bij elkaar vijf mensen omgekomen in Israël, nu zijn het er vier in 36 uur."

Of er nu een wapenstilstand is of niet, in het zuiden van het land gelden nog altijd voorzorgsmaatregelen: een kwart miljoen schoolkinderen worden thuisgehouden, treinen rijden nog niet. "Een ontwrichtende situatie."

Waarom het geweld ineens zo oplaaide, is onduidelijk volgens Rechess. "Er is eigenlijk geen reden. Als Hamas eventjes de aandacht wil trekken dan zoeken ze weer conflict."

De timing van de geweldsuitbarsting was wel precair voor Israël: woensdag viert het land zijn onafhankelijkheid, over ruim een week begint het Eurovisiesongfestival in Tel Aviv. "Het eerste is de grootste feestdag van het jaar hier, en het songfestival wordt gevolgd door 200 miljoen kijkers in 41 landen. Als er raketten op Tel Aviv terecht waren gekomen - waarmee Hamas dreigde - dan waren de gevolgen niet te overzien geweest."