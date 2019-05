Wekdienst 6/5: eerste dag ramadan en Duncan Laurence naar Tel Aviv

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing wist al ruim een jaar voordat er een toestel van het type 737 Max neerstortte dat er problemen mee waren. Het bedrijf meldt dat in mei 2017 werd vastgesteld dat een waarschuwingslampje in de cockpit niet goed werkte. Het type toestel werd toen al enkele maanden geleverd.

Boeing liet intern onderzoek uitvoeren, waaruit naar voren kwam dat het euvel geen gevaar opleverde voor de veiligheid. De top van het bedrijf zou pas van het onderzoek op de hoogte zijn gebracht nadat eind oktober 2018 een toestel was neergestort in Indonesië.

Honderden Boeings van het type 737 Max mogen niet vliegen na twee fatale crashes. We maakten eerder deze video, waarin we uitleggen wat er mis is: