Vijfde slachtoffer van Cypriotische seriemoordenaar gevonden

In het onderzoek naar de seriemoordenaar in Cyprus heeft de politie opnieuw een koffer met menselijke resten gevonden. De koffer lag op de bodem van het meer waarvan de opgepakte man heeft gezegd dat hij er meerdere slachtoffers heeft gedumpt.

De zaak kwam eind vorige maand aan het licht, toen bekend werd dat een legerofficier de moord op vijf vrouwen en twee meisjes had bekend. Alle slachtoffers waren buitenlanders. Drie lichamen lagen volgens de militair in koffers in een meer bij de hoofdstad Nicosia.

Officieel moet nog worden vastgesteld dat het nu opgedoken slachtoffer is vermoord door de seriemoordenaar, maar Cypriotische media gaan daarvan uit. Het zou gaan om een kind.

Vijfde gevonden slachtoffer

Een week geleden werd op de bodem van het meer ook al een koffer gevonden met het lichaam van een slachtoffer. De nieuwe vondst brengt het aantal geborgen lichamen op vijf. De andere twee mensen van wie de 35-jarige legerofficier heeft gezegd dat hij hen heeft vermoord, zijn nog spoorloos.

De zaak heeft geleid tot veel kritiek op de autoriteiten, omdat de vermissingszaken niet goed zouden zijn opgepikt. De chef van de politie en de minister van Justitie zijn inmiddels opgestapt.