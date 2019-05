Bevrijdingsdag afgesloten op de Amstel

De viering van Bevrijdingsdag is zoals elk jaar afgesloten met het 5-meiconcert op de Amstel. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren onder de aanwezigen.

De bezoekers luisterden naar onder anderen Ruth Jacott, Jamai en Lavinia Meijer. Het concert werd zoals gebruikelijk afgesloten met een gezamenlijke vertolking van Vera Lynns We'll meet again.

Het concert was de afsluiting van een viering die om middernacht was begonnen met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur in Wageningen. In diezelfde plaats nam minister Bijleveld van Defensie 's middags een defilé af.

In veertien steden was er een Bevrijdingsfestival, waar zangeres Maan, rapper Kraantje Pappie en dj Sam Feldt optraden. Vanwege het wisselvallige en koude weer waren er waarschijnlijk minder bezoekers dan de 1,1 miljoen van vorig jaar.