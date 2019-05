Dodental door strijd tussen Israël en Gaza blijft oplopen

In een dag vol geweld tussen Israël en militanten in de Gastrook is het dodental aan beide kanten opgelopen. Israël maakt melding van vier doden, terwijl aan Palestijnse zijde 22 mensen zijn omgekomen. Aan die kant spreken sommige bronnen ook al van meer doden. De gewelddadigheden zijn het hevigst sinds de oorlog die Israël en Hamas in 2014 uitvochten.

Ook is het voor het eerst in vijf jaar dat Israëliërs zijn omgekomen door raketbeschietingen vanuit de Gazastrook. Het geweld is opgelaaid terwijl premier Netanyahu na zijn verkiezingsoverwinning bezig is met de formatie van een nieuw, rechts kabinet. Zo'n 600 raketten zijn op het zuiden van Israël afgeschoten, waarvan verreweg de meeste tijdig zijn onderschept.

Hamas wil bestand

Netanyahu was het grootste deel van de dag in overleg bijeen met zijn kernkabinet. Hij heeft het leger opgedragen de aanvallen op Hamas en andere militante bewegingen voort te zetten, en andere orders af te wachten. Israël claimt dat het een belangrijke Hamas-commandant uit de weg heeft geruimd. Volgens de Israëlische regering staat de veiligheid van het land en zijn inwoners op het spel.

VN-secretaris-generaal Guterres heeft de raketbeschietingen krachtig veroordeeld. Hij volgt de ontwikkelingen "met grote zorg".

Hamas-leider Haniyeh heeft verklaard geen oorlog met Israël na te streven en bereid te zijn een wapenstilstand in acht te nemen, als Israël ook de wapens laat zwijgen. Hij eist ook dat de al tien jaar durende blokkade van de Gazastrook wordt opgeheven. Zoals gebruikelijk spelen Egyptische diplomaten achter de schermen een bemiddelende rol bij de pogingen tot een bestand te komen.