Wallaby ontsnapt in Winterswijk, politie zoekt eigenaar

Olette van der Werf van dierenambulance Doetinchem/Winterswijk werd vanmorgen opgeroepen in verband met de wallaby: "We hadden hem bijna in ons net. Maar we hadden hem dus net niet. "

Toen het beestje uit zicht raakte, zijn de medewerkers van de dierenambulance gestopt met zoeken. "We hebben ook nog andere dingen te doen en hij is nu in het buitengebied van Winterswijk, maar hij duikt vast wel weer op", aldus Van der Werf.