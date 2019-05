Seriemoordenaar Ted Bundy is in Netflix-film sexy romanticus, is dat oké?   

De film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile is niet de eerste productie over Bundy dit jaar. In januari verscheen er ook al een serie: Conversations With A Killer: The Ted Bundy Tapes. In totaal zijn er rond de 20 films en documentaires over de moordenaar gemaakt, en 19 boeken geschreven.

In 1979 kreeg Bundy de doodstraf voor de moorden op twee studenten in Tallahassee. In 1980 gebeurde dat nogmaals voor de moord op een 12-jarig meisje. Hij werd op 24 januari 1989 geëxecuteerd. In de dagen daarvoor bekende hij tientallen moorden.