Bussen mijden station Brussel-Noord na geruchten over schurft

"Het is een hel, onze mensen worden geconfronteerd met zaken die in een moderne maatschappij niet meer kunnen", zegt Marcel Conters van de socialistische vakbond ACOD. "Agressie, uitwerpselen op de grond, urine tegen de muren - het stroomt er in beken -, zware vechtpartijen, diefstal uit de voertuigen." De chauffeurs moeten op het station hun pauze houden.

De verzekering van de bedrijfsarts van De Lijn dat er geen gevaar is voor de gezondheid van de buschauffeurs, stelt de bonden niet gerust. "Dat noemen wij snoepjes om de mensen te sussen. De situatie is te ernstig, het is onmenselijk geworden", zegt Conters.

De actie duurt tot er vergaande maatregelen zijn genomen.

Stappen ondernomen

De directie van De Lijn reageert verrast op de aangekondigde actie. "Er zijn de afgelopen week veelvuldig constructieve contacten geweest met de vakbonden en er zijn een aantal stappen ondernomen", zegt een woordvoerder tegen de VRT.

De Vlaamse minister van Mobiliteit Ben Weijts (N-VA) steunt de bonden. Volgens hem gaat het om basisrechten, namelijk het recht op veiligheid en gezondheid. "Als dat niet gegarandeerd kan worden, moeten we ingrijpen."

Vanmorgen is een cameraploeg van nieuwszender RTL-TV1 die de situatie bij het station wilde filmen, lastiggevallen door migranten. De ploeg was een reportage aan het maken over de angst onder de buschauffeurs.