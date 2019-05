Dit zijn de opvallendste kandidaten op de Europese lijst

Later zei Johnson dat ze niet helemaal naakt was gegaan, maar dat ze een speciaal topje droeg dat verdween onder de blur.

Sportlegendes en een ruimtevaarder

In de jaren 70 was de Roemeense tennisser Ilie Nastase de nummer 1 van de wereld. Inmiddels is hij 72 en EP-kandidaat voor de sociaaldemocratische UNPR-partij in Roemenië. Vorig jaar kwam Nastase in het nieuws nadat hij zijn rijbewijs had moeten inleveren wegens rijden onder invloed. Enkele uren later werd hij opgepakt, omdat hij ditmaal rondreed zonder rijbewijs.

Dezelfde partij heeft ook een oud-profvoetballer op de lijst: Anghel Iordanescu. Ondanks deze bekende namen lijkt het er niet op dat UNPR voldoende stemmen zal halen voor een zetel in Brussel.

Litouwen heeft een nationale basketballegende als EP-kandidaat. Sarunas Marciulionis won in 1988 goud met de Sovjet-Unie en was eerder al doorgebroken in de NBA, de Amerikaanse profcompetitie. De 54-jarige wil nu zijn debuut maken in de politiek, maar ook voor zijn groene partij lijkt de kans klein dat het lukt.