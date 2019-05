Netanyahu: Hamas betaalt hoge prijs voor raketaanvallen

Premier Netanyahu heeft het Israëlische leger opgeroepen door te gaan met de grootschalige aanvallen op de Gazastrook. Het is een reactie op beschietingen vanuit de Gazastrook op Israël. Volgens het leger zijn vanuit Gaza inmiddels 450 raketten afgevuurd.

Zeker 150 raketten werden onderschept door het Israëlische anti-raketsysteem Iron Dome, maar dat kon niet voorkomen dat er drie doden zijn gevallen in Israël. Het gaat om de eerste Israëlische doden door een raketaanval sinds 2014.

Hoge prijs

Netanyahu waarschuwt dat de Hamas-regering in Gaza "een hoge prijs" zal betalen voor de raketaanvallen. Israël heeft inmiddels luchtaanvallen uitgevoerd op zo'n 220 doelen in de Gazastrook. Daarbij zijn volgens Israël negen militanten omgekomen, onder wie een Hamas-leider. De man, Hamed al-Khoedri, zou verantwoordelijk zijn geweest voor het verspreiden van financiële hulp uit Iran onder militante groeperingen in Gaza.

Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zegt dat bij de Israëlische aanvallen twee burgers om het leven zijn gekomen: een zwangere vrouw en haar nichtje van ruim 1 jaar oud. Maar volgens Israël is dat niet waar: een legerwoordvoerder zegt dat hun dood veroorzaakt is door een fout met een Palestijnse raket.