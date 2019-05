Bij Leerdam in de provincie Utrecht is een trein tegen een auto gebotst. Daarbij is een persoon omgekomen.

De auto werd aangereden bij een spoorwegovergang, vermoedelijk werd het voertuig een stuk meegesleurd. De toedracht is nog onduidelijk, zegt de politie.

Het treinverkeer tussen Gorinchem en Leerdam is tot ongeveer 16.30 uur stilgelegd. Regiovervoerder R-net, die de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen laat rijden, zet bussen in.