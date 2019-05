'Moordende legerofficier Cyprus verkrachtte ook een model'

De seriemoordenaar op Cyprus heeft waarschijnlijk niet alleen vrouwen gedood, maar ook een vrouw verkracht. Dat valt op te maken uit informatie die de politie naar de rechtbank heeft gestuurd.

De politie meldt daarin dat de verkrachting in 2017 plaatsvond in de auto van de 35-jarige moordende legerofficier. Dat gebeurde in de buitenwijken van de hoofdstad Nicosia.

Hij zou de vrouw, vermoedelijk een Filipijns model, hebben gefotografeerd. Onder het voorwendsel om haar foto's te geven, lokte hij haar zijn auto in. Rechercheurs vonden beelden van de verkrachting op de telefoon van de verdachte.

De 19-jarige vrouw is inmiddels niet meer in het land, maar nam naar verluidt na de verkrachting contact op met de vrouw van de moordenaar. Die deed waarschijnlijk niets met die informatie, maar scheidde later wel van haar man.

Mijnschacht

Vorige week bekende de legerofficier dat hij vijf vrouwen en twee kinderen had vermoord. De vrouwen van Filipijnse, Roemeense en Nepalese afkomst zou hij op datingsites hebben ontmoet. Al in 2016 verdween het eerste slachtoffer.

De autoriteiten in Cyprus kregen felle kritiek omdat de vermissingszaken niet daadkrachtig werden opgepikt. De politiechef en minister van Justitie stapten op naar aanleiding van de commotie.

Een aantal lichamen werd in een verlaten mijnschacht gevonden. De officier bekende later drie vrouwen in stukken te hebben gesneden en de resten in koffers in een meer te hebben gedumpt. Nog niet alle lichamen zijn terecht.

Het voorarrest van de vermoedelijke seriemoordenaar is verlengd met acht dagen.