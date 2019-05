Kabinet trekt extra geld uit voor oorlogsmusea

Het kabinet trekt extra geld uit voor de viering van 75 jaar vrijheid. Eerder was er al 9 miljoen euro toegezegd, en daar komt 15 miljoen bij. Het kabinet wil daarmee het belang van het 75-jarig lustrum benadrukken, zegt staatssecretaris Blokhuis.

Na de capitulatie van Japan, op 15 augustus 1945 kwam er een definitief einde aan de Tweede Wereldoorlog, ook in Nederlands-Indiƫ. Wij vieren dat we sindsdien in vrijheid leven in een rechtsstaat, zegt Blokhuis. Die viering begint in augustus met de herdenking van de Slag om de Schelde in 1944.

Met het geld moet de kennis over de geschiedenis en de Europese waarden en vrijheden worden vergroot. Blokhuis wijst erop dat steeds meer ooggetuigen van de oorlogsgeneratie wegvallen en dat het belangrijk is ook de jongere generatie te leren over de oorlog. Een deel van het geld wordt dan ook gebruikt om oorlogsmusea aantrekkelijker te maken voor jongeren, bijvoorbeeld door ze interactiever te maken.

Het geld wordt verder onder meer besteed aan onderzoek en het digitaal maken van bronnen en archieven.