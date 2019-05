Dodenherdenking Vught verstoord door 'Allahoe akbar' vanuit gevangenis

Dodenherdenking is gisteravond in Vught verstoord. De volle twee minuten kwam er gejoel en geschreeuw uit de gevangenis in het voormalige Kamp Vught. Aanwezigen zeggen dat ze "Allahoe akbar" hebben gehoord.

"Het was een hard, aanhoudend gejoel van veel mensen", zegt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Zij was bij de herdenking aanwezig om er een krans te leggen. "Ik kon niet goed horen wat er geschreeuwd werd."

Van Toorenburg heeft van bronnen in de gevangenis gehoord dat het inderdaad daarvandaan kwam. "Er werd gegild door de roosters. Het moet een gecoƶrdineerde actie zijn geweest." De penitentiaire inrichting ligt ruim 100 meter van de fusilladeplaats van het voormalige concentratiekamp.

Geheel in stilte

Ze vindt het schrijnend dat mensen in een rolstoel, met medailles opgespeld, die duidelijk de oorlog hebben meegemaakt, dit over zich heen krijgen. "Het is altijd een waardige herdenking, omdat er niet wordt gesproken. Niemand spreekt, er is een stille tocht en er zijn alleen de trommels en het trompetsignaal. Dat maakt het extra storend."

Van Toorenburg heeft schriftelijke Kamervragen gesteld aan minister Dekker over het incident.

Robert Meijer van de Dienst Justitiƫle Inrichtingen (DJI) bevestigt dat een gedetineerde de aanstichter was. "Hij begon te schreeuwen, vervolgens zijn meer mensen mee gaan doen. Het is niet te zeggen hoe groot die groep was. De initiatiefnemer is direct in een isoleercel gezet." Hij noemt het onacceptabel.

Vanuit hun cel

Het geschreeuw kwam niet vanuit de extra beveiligde inrichting (ebi), die ook op het terrein zit, maar van de andere kant van het complex.

"De gedetineerden schreeuwden vanuit hun cel. Ze zitten apart in een cel. De mensen van wie wij vermoeden dat zij schreeuwden, worden vandaag gehoord. Het is aan de directeur om te bepalen wat passende sancties zijn."

De burgemeester van Vught, Roderick van de Mortel, heeft aan het Brabants Dagblad laten weten dat hij contact zal opnemen met de directie van de gevangenis.