Een automobilist is zondagochtend in Schijndel van de weg geraakt en tegen de gevel van een huis gebotst. De schade is flink.

De bestuurder van de auto raakte gewond, meldt Omroep Brabant. In de auto zat ook een hond, in een kooi. Het dier bleef ongedeerd. De bewoners van het huis kwamen met de schrik vrij.

Het is nog niet duidelijk waardoor de auto van de weg is geraakt. Ook de exacte schade aan het huis moet nog bekeken worden.