Alabama geeft eredoctoraat aan weggepeste eerste zwarte studente (89)

Ruim een halve eeuw nadat ze er tevergeefs had geprobeerd te studeren, heeft de zwarte burgerrechtenactivist Autherine Lucy-Foster een eredoctoraat gekregen van de University of Alabama. De 89-jarige noemde het "een kans om over het verleden te praten terwijl we naar de toekomst kijken".

In 1956 wilde de twintiger Lucy-Foster de eerste zwarte student van de University of Alabama worden. Door de rassenscheiding in het Diepe Zuiden van de VS leidde haar komst tot pesterijen, doodsbedreigingen en rassenrellen. Ze koos er na drie dagen al voor om thuis te blijven en werd uiteindelijk geschorst met als reden dat zij de universiteit belasterd had.

Pas in 1963 werd de rassenscheiding op de universiteit opgeheven, hoewel dat ook toen niet zonder slag of stoot ging: de racistische gouverneur Wallace ging persoonlijk in de deuropening van de collegezaal staan om de zwarte studenten tegen te houden. Pas toen president Kennedy de Nationale Garde stuurde, bond hij in.

Voorbeeld

Lucy-Foster zou jaren later alsnog haar studie Onderwijs aan de universiteit voltooien. Ze rondde haar studie in 1991 af, maar stelde het afstuderen uit zodat ze het een jaar later tegelijk met haar dochter kon vieren. Uiteindelijk werd er op de campus ook een klokkentoren naar haar vernoemd.

"Haar vasthoudendheid, gracieuze hulp aan anderen en onfeilbaar geloof in de waarde van onderwijs en mensenrechten zijn een voorbeeld van wat iemand kan bereiken ondanks alle tegenslag", zei de voorzitter van de universiteit bij de toekenning van het eredoctoraat.

Geƫmotioneerd merkte Lucy-Foster op dat ze blij was alleen glimlachende gezichten te zien bij de ceremonie, "in plaats van de fronzen en onvrede over mijn aanwezigheid destijds". Ze kreeg een staande ovatie toen ze het publiek toezwaaide.

"Toen ik er gisteravond goed over nadacht, moest ik huilen. De tranen rolden uit mijn ogen omdat het zo anders en uniek is dat ik nu wel naar deze universiteit kan komen. Prachtig."