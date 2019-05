Sergeant Emiel liep 'voor betekenis van vrijheid' van Normandië naar Arnhem

"Lest we forget, opdat we nooit mogen vergeten wie gestorven zijn voor onze vrijheid." Sergeant bij de landmacht Emiel Garstenveld (31) heeft vorige maand ruim 600 kilometer afgelegd, te voet. 1 april vertrok hij vanaf de Pegasusbrug, vlak bij Ouistreham in Frankrijk, D-Day-toneel. Gisteren wandelde hij de Arnhemse John Frostbrug over.

"Ik merk in mijn omgeving dat de jeugd minder met 4 en 5 mei heeft", zegt Emiel. "Ze feesten op 5 mei, maar ik vraag me af of ze de betekenis van 4 mei begrijpen." Een tweet die hij zag was de druppel: "Iemand schreef: 'Geen 4 mei voor mij.' Dan heb je het dus niet begrepen. Zoiets kun je namelijk alleen maar schrijven dankzij offers die in de oorlog zijn gebracht."

NOS op 3 liep de laatste kilometers van zijn tocht mee: