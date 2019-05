Verdachte kindermisbruik verliest geheugenkaartje in bos

De Duitse politie heeft beelden vrijgegeven van een man die wordt verdacht van het maken van kinderporno. Beelden van het misbruik werden aangetroffen op een geheugenkaartje dat werd gevonden in een bos bij Bielefeld in Noordrijn-Westfalen.

Het beeldmateriaal stond op een micro-SD-kaart die half februari werd aangetroffen in een achtergelaten rugzak. De man filmde het misbruik met een GoPro-camera, op andere opnames is zijn gezicht in beeld.

De politie heeft de hulp van het publiek ingeroepen om de man te identificeren. Volgens een woordvoerder rijdt hij op een zwarte e-bike, maar verdere aanwijzingen ontbreken. Details over slachtoffers zijn niet vrijgegeven.