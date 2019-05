Zijn jongeren in Zuid-Afrika echt zo vrij als Mandela droomde?

Het is 25 jaar geleden dat Zuid-Afrika voor het eerst naar de stembus ging voor democratische verkiezingen. Nelson Mandela werd president van Zuid-Afrika en beloofde dezelfde kansen voor iedereen, ongeacht ras of huidskleur. Wat is na al die tijd terechtgekomen van deze droom?

Correspondent Elles van Gelder sprak drie jongvolwassenen en stelde hen de vraag: voel je je als onderdeel van de Born Free Generation wel echt vrij?

De antwoorden verschilden. Waar rapper Mykey geen vrijheid terugziet in zijn leven, zijn stagiair Uzusiphe en student Neo positiever. "Er is niets veranderd in de 25 jaar sinds apartheid", vertelt Mykey. Uzusiphe voelt zich wel vrij geboren. "Omdat ik kan gaan en staan waar ik wil." Ook Neo voelt zich vrij. "Omdat ik veel meer heb dan de vorige generaties."

Maar volgens alle drie de jongvolwassenen is er wel nog steeds racisme in Zuid-Afrika. Uzusiphe: "Wij denken nog steeds dat witte mensen superieur zijn en wij inferieur. Wij zijn vrij, maar niet echt vrij. We zijn vrij tot op zekere hoogte." Het land heeft tijd nodig, denkt Neo. "Zodat de volgende generatie niet een huidskleur de schuld geeft van alles."

Bekijk de hele shortdoc hier: