Zeven doden bij crash legerhelikopter in Venezuela

In de buurt van de Venezolaanse hoofdstad Caracas is een helikopter van het leger neergestort. Alle zeven inzittenden zijn om het leven gekomen.

Het toestel, van het type Eurocopter Cougar, stortte neer in bergachtig gebied bij de stad El Hatillo. Die bevindt zich zo'n 15 kilometer van Caracas. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Volgens de krant El Nacional waren de slachtoffers legerofficieren.

De in Colombia gevestigde tv-zender NTN24 meldt dat de helikopter een reis begeleidde van president Maduro. De president, die is verwikkeld in een machtsstrijd met oppositieleider Guaidó, heeft dat niet bevestigd.